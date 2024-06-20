В одном из регионов России объявили воздушную опасность

В главном управлении МЧС по Липецкой области заявили, что на территории региона объявлена воздушная опасность. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что на территории региона объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлена ракетная опасность.

До этого сообщалось, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.