В одном из регионов России объявили воздушную опасность

В главном управлении МЧС по Липецкой области заявили, что на территории региона объявлена воздушная опасность. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве подчеркнули, что на территории региона объявлен желтый уровень «Воздушная опасность».
До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в Воронеже объявлена ракетная опасность.
До этого сообщалось, что в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА.
Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем 16 июня сообщил, что несколько населенных пунктов региона подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате инцидентов нет.
Утром 14 июня сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть дронов Вооруженных сил Украины в Лискинском районе Воронежской области.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.