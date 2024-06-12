Спикер Сил обороны юга Украины покинул должность

Спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук покинул должность. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он сообщил, что снова вернется на пост спикера Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, причина ухода с должность — завершение заранее запланированной командировки на этот пост.

Плетенчук отметил, что работу в качестве «кризисного менеджера» он выполнил и теперь возвращается к выполнению своих прежних обязанностей.

В конце апреля сообщалось, что спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук стал новым руководителем пресс-центра Сил обороны юга вместо уволенной Натальи Гуменюк. До этого с должности главы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга на днях уволили Наталью Гуменюк. Этого потребовали журналисты, потому что заявляли, что она препятствовала освещению работы российских военных на юге и запрещала журналистам въезжать в Херсонскую область во время подрыва Каховской ГЭС.

Ранее главком ВСУ преждевременно сообщил о взятии острова Нестрига.