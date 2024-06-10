На Украине открылась первая совместная с немцами оборонная производственная площадка

На Украине начала свою деятельность совместная производственная база Укроборонпрома и немецкого гиганта оборонной промышленности Rheinmetall. Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

«На территории Украины стартовала работа совместной производственной базы Укроборонпрома и Rheinmetall, где осуществляется ремонт и производство бронетехники. Этот проект является первым в рамках сотрудничества между Укроборонпромом и немецким оборонным концерном», — отметил он в своем Telegram-канале.

Камышин подчеркнул, что в будущем на этой базе будут выпускать новые модели бронетехники. «В настоящее время это позволит ускорить процесс ремонта зарубежной техники и вернуть ее на передовую линию быстрее», — считает министр.

Он также отметил, что украинские специалисты работают в базе при наблюдении немецких коллег. Камышин выразил мнение, что открытие этой производственной базы является поддержкой для украинской экономики. «Налоги уплачиваются в Украине, и мы получаем доступ к новым технологиям», — подчеркнул министр.

Rheinmetall является крупнейшим оборонным концерном в Германии. По объему производства военной техники и боеприпасов он относится к трем крупнейшим концернам на Западе.

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