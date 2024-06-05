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Раненый боец ВС РФ уничтожил танк ВСУ и получил орден Мужества

Mash: раненый российский солдат подбил под Авдеевкой украинский танк Т-64

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РИА Новости

Российский солдат с позывным «Маркел» уничтожил модернизированный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) Т-64 и получил за героизм орден Мужества. Видеозапись с подрывом украинской техники опубликовал Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел под Авдеевкой. Солдат с осколочным ранением колена получил от операторов БПЛА информацию о том, что в его сторону движется украинский танк. Боец дождался, пока танк подъедет, после чего атаковал его реактивной штурмовой гранатой (РШГ).

«Он вылез из укрытия и вдарил из РШГ . За это [«Маркел»] получил орден Мужества», — отмечается в сообщении.

В середине мая сообщалось, что Герой России Иван Жарский, в шутку сказавший, что в ходе спецоперации на Украине сидел в кабинете за компьютером и трудился писарем, на самом деле уничтожил танк Leopard немецкого производства и несколько боевых машин пехоты (БМП) Bradley производства США.

До этого российский артиллерист Сергей Лазаренко поразил танк Leopard 2 первым же снарядом.

Ранее угнавший Т-64 военный ВСУ призвал сослуживцев развернуть оружие против властей Украины.

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Операция на Украине
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