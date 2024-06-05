Российские военные за сутки уничтожили более 50 беспилотников и воздушных снарядов ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение суток ликвидировали 55 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, российские военные ликвидировали десять снарядов реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», а также две французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Помимо этого российские силы ПВО ликвидировали две американские ракеты зенитного управляемого ракетного комплекса Patriot.

Накануне министерство обороны России сообщало, что над Белгородской областью за день сбили четыре беспилотника.

До этого гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что российские FPV-дроны «Джокер-10» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны. По его словам, беспилотники уже могут поражать коптеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывчаткой из установленных труб от тепловых ловушек.

Ранее в России создали систему киберзащиты для беспилотников.