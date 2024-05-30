Украинские мобилизованные необучены, не снаряжены должным образом и не хотят воевать. Об этом пишет издание Washington Post.

Отмечается, что принятый на Украине закон об усилении мобилизации не сможет в полной мере устранить острую нехватку бойцов.

30 мая начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков заявил, что на Украине будут штрафовать военнообязанных женщин, если они не обновят учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.

В этот же день координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сказал, что изменить ситуацию на Украине могут только обычные жители, так как киевские власти во главе с лидером Владимиром Зеленским преследуют корыстные цели, которые могут стать причиной исчезновения государства.

Также Водолацкий заявил, что мобилизация заключенных, проводимая Киевом, может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях Украины.

Ранее минюст Украины не исключил призыва осужденных женщин.