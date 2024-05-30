Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о нежелании мобилизованных украинцев воевать

WP: украинские мобилизованные не экипированы должным образом и не хотят воевать

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Украинские мобилизованные необучены, не снаряжены должным образом и не хотят воевать. Об этом пишет издание Washington Post.

Отмечается, что принятый на Украине закон об усилении мобилизации не сможет в полной мере устранить острую нехватку бойцов.

30 мая начальник Кременчугского районного военкомата Мирослав Волков заявил, что на Украине будут штрафовать военнообязанных женщин, если они не обновят учетные данные в течение двух месяцев после вступления в силу закона о мобилизации.

В этот же день координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сказал, что изменить ситуацию на Украине могут только обычные жители, так как киевские власти во главе с лидером Владимиром Зеленским преследуют корыстные цели, которые могут стать причиной исчезновения государства.

Также Водолацкий заявил, что мобилизация заключенных, проводимая Киевом, может привести к увеличению уровня преступности в западной и центральной частях Украины.

Ранее минюст Украины не исключил призыва осужденных женщин.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами