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Украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы

Mash: украинские пограничники минируют реку Тису, через которую бегут уклонисты

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Shutterstock

Украинские пограничники начали минировать территорию вдоль реки Тисы, в которой с начала текущего года тонули 30 призывников, бежавших в Румынию от мобилизации. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авторы публикации отмечают, что число граждан, которые не хотят идти в украинские войска, растет. В связи с этим власти страны решили засеять берег и равнины возле Тисы американскими противопехотными минами M18A1 Claymore. Армия США использовала их во Вьетнамской, Иракской и Боснийских войнах.

26 мая сообщалось, что в Румынии задержали двух украинцев, которых подозревают в нападении на украинских пограничников во время незаконного пересечения границы в Закарпатье.

До этого в Закарпатской области Украины на одном из участков границы произошло срабатывание сигнальной мины. Прибывший отряд пограничников сделал предупредительные выстрелы, однако двое мужчин, пытавшихся незаконно попасть в Румынию, напали на силовиков, отобрали у одного из них травматический пистолет и скрылись на румынской территории.

Из-за вступления в силу нового закона о мобилизации бегство военнообязанных мужчин за пределы Украины стало нередким. Так, 20 мая при попытке незаконно покинуть страну на границе с Румынией был задержан ведущий украинский баскетболист Вадим Заплотинский. Его отправили в учебный центр десантно-штурмовых войск.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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