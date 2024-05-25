Экс-сотрудник ЦРУ предупредил о потенциальной атаке ВСУ по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны нанести атаку по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом предупредил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Украина попытается сделать что-то отчаянное», — полагает эксперт.

По мнению Джонсона, в числе подобных действий может фигурировать удар по Запорожской АЭС, так как атомные электростанции являются своеобразной красной линией, которую украинские войска потенциально готовы перейти.

«Когда они в панике и чувствуют, что их жизнь под угрозой, они делают отчаянные вещи», — описал он актуальную обстановку внутри Украины.

При этом власти России ясно дали понять, что не станут атаковать ядерные объекты в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Незадолго до этого ВСУ нанесли удар по территории цеха ЗАЭС с использованием дрона-камикадзе.

Ранее Шойгу напомнил об опасности ядерной катастрофы из-за обстрелов ЗАЭС.