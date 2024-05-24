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Стало известно о подготовке нового контрнаступления ВСУ

Советник главы ДНР Кимаковский: ВСУ готовятся к новому контрнаступлению

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска планируют совершить контратаку на Харьковском направлении фронта и перебросили на этот участок уже несколько бригад. О подготовке Вооруженными силами Украины (ВСУ) к новому контрнаступлению заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, чьи слова передает РИА Новости.

«Готовятся несколько контрнаступлений», — рассказал он.

Согласно информации советника главы ДНР, на означенный участок уже переброшены несколько украинских бригад, что свидетельствует о серьезных боестолкновениях в означенном регионе.

По оценке Кимаковского, солдаты переброшенных бригад очень сильно устали и понесли существенные потери в военной технике, поэтому потенциал готовящегося контрнаступа оценивается скептически.

До этого военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин оценил шансы ВСУ на успех в проведении контрнаступления с новым оружием, которое планируют передать Киеву США и их союзники. По словам эксперта, у ВСУ нет авиации, поэтому результат их наступательных действий будет катастрофическим.

Ранее на Западе скептически отнеслись к возможному контрнаступлению Украины.

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