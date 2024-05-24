Белоусов заявил о необходимости лучше защищать Союзное государство

Министр обороны России Андрей Белоусов в Белоруссии отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности Союзного государства. Его слова передает ТАСС.

По его словам, сегодня как никогда России и Белоруссии необходимо тесное взаимодействие, чтобы быстро реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера страны Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны РФ Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности РФ.

За день до визита Белоусова в Минск туда с официальным визитом прибыл Путин. Его встречал лично белорусский президент Александр Лукашенко. Визит российского лидера в соседнее государство состоялось по приглашению коллеги.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.