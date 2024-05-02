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Бывших президентов Украины обвинили в сокращении вооружений в стране

«Слово и дело»: при Кучме, Ющенко и Януковиче на Украине сокращались вооружения

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Gleb Garanich/Reuters

Бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Виктор Янукович во время своего нахождения у власти допустили сокращение вооружений в стране. Об этом пишет местное издание «Слово и дело» со ссылкой на результаты расследования, проведенного временной следственной комиссией Верховной рады.

По информации журналистов, в рамках расследования специалисты изучили данные за период с 2004 по 2017 годы. В те годы из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выведены более восьми тыс. единиц техники. В том числе речь идет о более 3,7 тыс. бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП), свыше 2,5 тыс. танков и 580 зенитных ракетных комплексах (ЗРК).

В результате члены следственной комиссии пришли к выводу, что при бывших главах государства обеспечение армии различными видами оружия и техники находилось на крайне низком уровне. ВСУ получили всего 20% самолетов и 30% боевых вертолетов от необходимого количества. Также украинским войскам предоставили лишь 15% боевых кораблей и 40% ЗРК от требуемого количества.

10 апреля командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что российские войска значительно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами. Как он сказал, в настоящее время у Вооруженных сил РФ в пять раз больше снарядов по сравнению с украинскими войсками.

Ранее в США рассказали, как украинские солдаты борются с нехваткой боеприпасов.

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