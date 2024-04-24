Лукашенко назвал условие для вступления Белоруссии в войну

Белоруссия будет воевать только в том случае, если «кто-то ступит» на ее территорию, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы этой войны не хотим, ее не надо инициировать. Мы будем воевать только тогда, когда кто-то ступит на нашу землю, к примеру», — сказал Лукашенко, выступая на заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС).

ВНС – высший представительный орган народовластия Белоруссии, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.

До этого Лукашенко сообщил, что на базах страны размещено такое же ядерное оружие, какое держат США в европейских странах. Тем не менее, до применения стратегического ядерного оружия на Западе вряд ли дойдут, поскольку «им хочется жить и управлять как раньше планетой», подчеркнул президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готовится к войне.