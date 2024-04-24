Шойгу посетил космодром Плесецк в Архангельской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал строительство и модернизацию объектов инфраструктуры на территории космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В заявлении отмечается, что в ходе мероприятия Шойгу осмотрел зал сборки ракет космического назначения легкого и тяжелого классов. Также он проверил комплекс подготовки к пуску универсальных ракетных модулей для ракет-носителей космического комплекса «Ангара».

«Уже успешно проведено шесть пусков этих ракет. В текущем году планируется осуществить еще три запуска ракет-носителей данного класса», — сказал министр в ходе рабочего совещания по итогам проверки.

При этом глава ведомства спрогнозировал двукратное увеличение возможностей запуска космических аппаратов с космодрома Плесецк. Он пояснил, что это произойдет после завершения модернизации второго стартового комплекса ракет «Союз».

«Ведутся работы по модернизации ракетно-космического комплекса легкого класса «Рокот», — добавил Шойгу.

По его словам, первые испытания этого комплекса запланированы на декабрь 2024 года.

Ранее в Центре имени М.В. Хруничева назвали сроки первого запуска водородной ракеты «Ангара-А5В».