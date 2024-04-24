Российские солдаты отбили атаку украинских войск в ЛНР

Российские войска за минувшие сутки отбили одну атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенного пункта Нововодяное, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что натиск украинских солдат сдержали подразделения группировки войск «Запад». Они же нанесли огневое поражение живой силе трех бригад ВСУ в районе населенных пунктов Петропавловка и Синьковка в Херсонской области и недалеко от луганских населенных пунктов Новоселовское и Червоная Диброва.

«Отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ западнее населенного пункта Нововодяное», — говорится в заявлении.

Представители Минобороны РФ уточнили, что в ходе боевых действий военнослужащие страны заняли более выгодные рубежи в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

24 апреля российское военное ведомство сообщило, что за сутки Вооруженные силы РФ поразили цех производства украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне конфликта. Удар по предприятию и ряду иных объектов ВСУ нанесла оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в Кремле оценили влияние военной помощи Украине от США на ситуацию на поле боя.