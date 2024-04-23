В Ереване заявили, что миротворцы РФ не могут передислоцироваться из Карабаха в Армению

Российские миротворцы, покинувшие Нагорный Карабах, не могут передислоцироваться в Армению. Об этом во время брифинга заявил глава армянской парламентской постоянной комиссии по внешним связям Саргис Ханданян, сообщает ТАСС.

Он не считает, что миротворцы РФ «смогут или должны остаться» на территории республики.

23 апреля стало известно, что российские миротворцы, находившиеся в Нагорном Карабахе, прибыли во временные пункты дислокации в армянских городах Горис и Сисиан для проведения работ по закрытию этих баз.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия начала выводить миротворцев из Нагорного Карабаха.

Досрочно вывести миротворцев решило «высшее руководство обеих стран», уточнил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он добавил, что министерства обороны РФ и его страны принимают соответствующие шаги.

Ранее в Госдуме назвали естественным вывод российских миротворцев из Карабаха.