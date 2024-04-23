Пленный украинский военный Андрей Бабенко рассказал, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз открывали минометный огонь по нему и сослуживцам, которые шли сдаваться в плен. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Мужчина рассказал, как во время очередного обстрела позиций ВСУ украинские солдаты спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, однако штурмовая группа подобралась к ним и взяла их в плен. Он отметил, что вместе с сослуживцами сложил оружие и вышел с поднятыми руками. В то же время командование ВСУ открыло по ним минометный огонь.

Пленный уточнил, что украинские военные несколько раз стреляли по сдавшейся группе, но ВС РФ прикрыли его и других пленных от обстрела.

Бабенко рассказал, что его и большинство украинцев мобилизовали принудительно. В его случае в военкомате врачи быстро провели медкомиссию и признали мужчину годным.

До этого норвежская государственная вещательная компания Norsk Rikskringkasting сообщила, что средний возраст новобранцев в остро нуждающейся в живой силе украинской армии постоянно увеличивается. Эксперт назвал критической ситуацию, сложившуюся в Вооруженных силах Украины. Так, средний возраст солдат, находящихся на фронте, составляет около 40 лет.

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