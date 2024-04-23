Рогов заявил о доле правды в словах Буданова о проблемах на фронте

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в словах руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о грядущих проблемах ВСУ на фронте есть доля правды. Об этом сообщает РИА Новости.

Буданов говорил, что Украину проблемы на фронте и во внутриполитической обстановке ожидают с середины мая — начала июня.

«Он (Буданов. — «Газета.Ru») уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону [президента Украины Владимира] Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и [главкома ВСУ Александра] Сырского в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать», — поделился Рогов.

Он добавил, что американская помощь не сможет переломить ситуацию на поле боя, но лишь подтверждает планы Запада вести «войну до последнего украинца».

До этого Буданов рассказывал, что ГУР и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждали украинского президента Владимира Зеленского о планах России по высадке десанта в Гостомеле.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.