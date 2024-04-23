Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил о доле правды в словах Буданова о проблемах на фронте

Рогов: в словах Буданова о грядущих проблемах ВСУ есть доля правды

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в словах руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) о грядущих проблемах ВСУ на фронте есть доля правды. Об этом сообщает РИА Новости.

Буданов говорил, что Украину проблемы на фронте и во внутриполитической обстановке ожидают с середины мая — начала июня.

«Он (Буданов. — «Газета.Ru») уже стелет себе соломку, перед тем как падать, и аккуратно переводит стрелки в сторону [президента Украины Владимира] Зеленского, окончательно теряющего именно в заявленный период остатки легитимности, и [главкома ВСУ Александра] Сырского в контексте проблем на фронте, которые будут только нарастать», — поделился Рогов.

Он добавил, что американская помощь не сможет переломить ситуацию на поле боя, но лишь подтверждает планы Запада вести «войну до последнего украинца».

До этого Буданов рассказывал, что ГУР и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США предупреждали украинского президента Владимира Зеленского о планах России по высадке десанта в Гостомеле.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами