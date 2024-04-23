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Украинский эксперт заявил, что среди солдат ВСУ слишком много людей старших возрастов

Эксперт Мельник: солдаты ВСУ старших возрастов не выдерживают нагрузок

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Средний возраст новобранцев в остро нуждающейся в живой силе украинской армии постоянно увеличивается. Об этом, ссылаясь на украинского эксперта по безопасности Алексея Мельника, сообщает норвежская государственная вещательная компания Norsk Rikskringkasting.

Эксперт назвал критической ситуацию, сложившуюся в Вооруженных силах Украины. Так, средний возраст солдат, находящихся на фронте, составляет около 40 лет.

По словам Мельника, военнослужащие старших возрастов, которые постоянно вынуждены носить бронежилет, дополнительное снаряжение весом до 16 килограммов и оружие, не справляются с такой нагрузкой и все чаще выбывают из строя. Поэтому украинская армия нуждается именно в молодом пополнении.

До этого министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста.

Ранее Зеленский объяснил причины снижения возраста мобилизации на Украине.

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