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В Германии усомнились в отказе Шольца поставлять Украине ракеты Taurus

Глава подразделения Airbus усомнился в отказе Шольца передать ВСУ ракеты Taurus

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AP

Нежелание канцлера ФРГ Олафа Шольца передавать Украине ракеты Taurus — не более чем политическое решение. Об этом сообщил руководитель компании Airbus Defence and Space Михаэль Шёльхорн, пишет RT.

Заявления канцлера Германии о том, что вместе с ракетами в Киев придется отправлять немецких военных, звучат совсем неубедительно, считает Шёльхорн. Он отметил, что при достаточной политической воли Германия нашла бы варианты использования Taurus Украиной без участия немецких военных.

Шёльхорн также считает, что если президент США Джо Байден надавит на Шольца, то тот все же разрешит поставлять ракеты на Украину.

До этого сам Шольц назвал сильным сигналом решение палаты представителей конгресса США о выделении $61 млрд на помощь Украине. Он подчеркнул, что Запад поддерживает украинцев, «которые борются за свою свободную, демократическую и независимую страну».

Ранее Германия одобрила экспорт оружия более чем на €5 млрд.

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