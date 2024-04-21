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В ЕК не знают, когда помощь Украине начнет приносить пользу на поле боя

LCI: в ЕК не смогли уточнить, когда помощь ЕС Киеву начнет приносить пользу

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии (ЕК) за оборонную промышленность, затруднился сказать, когда помощь Киеву от Евросоюза начнет приносить пользу украинской армии на поле боя. Его слова передает телеканал LCI.

«Нет, назвать какие-то даты очень трудно. Я не могу ответить на этот вопрос даже несмотря на то, что являюсь комиссаром, ответственным за оборонную промышленность», – сказал Бретон, отметив, что ЕК постоянно контактирует со странами – членами ЕС, а также с украинскими властями.

До этого в ЕС заявили, что не достигли договоренностей по поводу предоставления восьмого транша военной помощи Украине.

19 апреля бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал страны ЕС за то, что они тратят на помощь Украине меньше, чем Соединенные Штаты. По словам политика, Вашингтон передал Киеву на $100 млрд больше, чем Европа. Трамп также призвал ЕС «шевелиться» и задался вопросом, почему содружество не может уравнять сумму вложенных в Киев средств.

Ранее стало известно, когда в ЕС обсудят вопрос использования активов РФ для Украины.

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