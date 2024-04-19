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В украинском городе Днепре произошли взрывы

«Общественное»: в городе Днепре произошла серия взрывов

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Sofiia Gatilova/Reuters

Серия взрывов произошла в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное».

Согласно данным официального ресурса оповещения населения, во всех областях Украины было объявлено предупреждение об угрозе с воздуха.

До этого в городе Павлограде Днепропетровской области на юго-востоке Украины произошла череда взрывов.

Накануне сообщалось, что в Харьковской области произошел взрыв трубопровода, в радиусе десятков метров от эпицентра расплавился асфальт, в небо поднялся столб густого дыма.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушную тревогу объявляют регулярно в различных регионах страны, нередко на всей территории.

Ранее в разведке Украины назвали взрывы в Крыму «прекрасной операцией».

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Операция на Украине
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