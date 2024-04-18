Шольц назвал количество систем ЗРК Patriot, которые НАТО сможет поставить Киеву

Союзники по НАТО смогут поставить Украине шесть зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. С таким заявлением на пресс-конференции по итогам саммита ЕС выступил канцлер Германии Олаф Шольц, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы слышали, что их должно стать семь. Одна — наша», — сказал политик.

Согласно данным канцлера, у Североатлантического альянса есть возможность отправить на Украину дополнительные ракетные системы.

«Надеемся, что найдутся шесть дополнительно», — подытожил Шольц.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Перед этим глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба повторил настойчивую просьбу Киева к западным партнерам снабдить Украину системами противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что системы Patriot и Samp-T стоят в приоритете, так как только они могут перехватить российские баллистические ракеты.

В свою очередь, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал европейские страны достать со складов системы Patriot и передать их Украине.

Ранее австрийский полковник рассказал об оружии ВС РФ, ставшем кошмаром для Украины.