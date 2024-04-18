ВСУ наносят удары по инфраструктуре оставленных территорий Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливают инфраструктуру оставленных ими территорий в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Ганчева, армия Украины нанесла удары по жилым домам в харьковском селе Лиман Второй, которое уже не контролируется Киевом.

«То, что мы видим, на мой взгляд, это делается целенаправленно, для того, чтобы все-таки разрушить инфраструктуру, помешать нам оказывать поддержку людям вообще, дезорганизовать нашу деятельность», — сказал Ганчев.

9 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибыл в Харьков, где наблюдается тяжелая ситуация с электроснабжением после ударов российской армии по харьковским энергетическим объектам.

6 апреля Ганчев сообщил, что Вооруженные силы РФ контролируют около 34 населенных пунктов на территории Харьковской области.

Ранее в США заявили, что Россия может взять Харьков за несколько месяцев.