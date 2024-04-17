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Зеленский заявил о причастности ВСУ к атаке на аэродром в Крыму

Зеленский признал причастность Украины к нанесению удара по аэродрому Джанкоя

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Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о причастности Киева к удару по аэродрому Джанкоя в северной части Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале главы украинского государства.

Зеленский выразил благодарность военным, которые планируют специальные операции против России. Кроме того, президент Украины поблагодарил за организацию атаки на аэродром Джанкоя главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал-полковника Александра Сырского.

До этого депутат Государственной думы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ВСУ сотрудничают с Западом при нападениях на полуостров.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов не исключил причастности сил НАТО к обстрелу военного аэродрома в крымском городе Джанкой со стороны Вооруженных сил Украины.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли аэродром в Джанкое в ночь на 17 апреля. Обстрел начался в 3:40 мск и продлился около часа. Предполагается, что для удара ВСУ использовались около 7-8 баллистических ракет. Отмечается, что после атаки в районе аэродрома произошло возгорание.

Ранее на Украине пригрозили разрушить Крымский мост.

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