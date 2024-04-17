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Стало известно, на какую сумму США будут помогать Тайваню

В проекте помощи Тайваню предлагается выделить $8,12 млрд из бюджета США

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В проекте помощи Тайваню и другим странам Индо-Тихоокеанского региона, представленном спикером палаты представителей Майком Джонсоном, предлагается выделить $8,12 млрд из бюджета Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

Из этой суммы, как предполагает законопроект Джонсона, предлагается потратить $2 млрд на военную помощь, а еще $1,9 млрд предлагается потратить на восполнение передаваемого Тайваню и другим партнерам Вашингтона в регионе военного имущества и оборонных услуг.

Отдельно $3,3 млрд конгресс предлагает потратить на программу строительства подводных лодок и сухих доков. Меньшие суммы будут выделены на укрепление военного потенциала непосредственно США в регионе и производство боеприпасов.

До этого стало известно, что предложенный спикером палаты представителей США Майком Джонсоном законопроект о помощи Украине предусматривает возврат Киевом экономической помощи.

Ранее на Украине возмутились идеей США помогать ВСУ в кредит.

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