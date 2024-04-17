В Днепропетровской области поврежден инфраструктурный объект

В Никопольском районе Днепропетровской области зафиксированы повреждения инфраструктурного объекта. Об этом доложил глава областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Поврежден <…> инфраструктурный объект», — написал глава ОВА.

Согласно его информации, урон также нанесен зданию местной больницы, 14 частным домам и четырем автомобиля. Помимо того, повреждены линии электропередачи.

«Люди не пострадали», — подытожил Лысак.

Незадолго до этого глава назначенной Киевом военной администрации Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении портовой инфраструктуры в регионе.

Накануне Лысак сообщил о повреждении инфраструктурного объекта на территории Днепропетровской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области произошел пожар на объекте критической инфраструктуры.