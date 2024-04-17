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ВС РФ сбили шесть ракет ATACMS за сутки

Минобороны: ПВО России сбила за сутки шесть ракет ATACMS и 191 дрон ВСУ

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U.S. Army

Системы противовоздушной обороны за сутки сбили шесть ракет ATACMS, 191 украинский беспилотник и управляемую авиабомбу Hammer. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Средствами ПВО за сутки сбит 191 украинский беспилотный летательный аппарат, шесть оперативно-тактических ракет MGM-140 АТАСМS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — сказано в сообщении.

Днем 17 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре в Одессе.

Также российская армия нанесла ракетный удар по военным целям в украинском городе Чернигове, в результате чего там, предположительно, был уничтожен командный пункт Вооруженных сил Украины.

Кроме того, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские военные нанесли серию точных ударов по позициям Вооруженных сил Украины на Херсонском направлении.

Ранее в России задержали двух молодых людей, планировавших воевать за ВСУ.

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