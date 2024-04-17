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Российские военные получат новые легкие бронеавтомобили

Минобороны: для спецподразделений ВС РФ созданы новые легкие бронеавтомобили

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РИА Новости

Для спецподразделений Вооруженных сил России созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны в парке «Патриот» проверил выполнение поручений по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

По данным министерства, легкие и защищенные специальные транспортные средства этой линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения военными задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

В ходе этого же визита Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, а также упростить процедуру приема на вооружение армии применяемых в СВО средств.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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