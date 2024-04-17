Российские военные получат новые легкие бронеавтомобили

Для спецподразделений Вооруженных сил России созданы новые легкие бронеавтомобили, на одном из них на месте водителя лично проехал глава Минобороны Сергей Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Министр обороны в парке «Патриот» проверил выполнение поручений по созданию роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения бойцов с учетом опыта проведения специальной военной операции.

По данным министерства, легкие и защищенные специальные транспортные средства этой линейки предназначены для перевозки личного состава, обеспечения выполнения военными задач с помощью установленного стрелкового вооружения.

В ходе этого же визита Шойгу поручил дооснастить робота огневой поддержки пулеметом для применения его в штурмовых действиях в зоне специальной военной операции, а также упростить процедуру приема на вооружение армии применяемых в СВО средств.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.