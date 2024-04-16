Зурабишвили захотела обсудить Грузию на заседании Евросовета

Глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой включить в повестку дня предстоящего заседания Евросовета вопрос о ситуации в Грузии, связанной с законопроектом об иноагентах и митингами. Об этом сообщила пресс-служба администрации грузинского президента, пишет ТАСС.

«Президент Грузии обратилась к Шарлю Мишелю и Эммануэлю Макрону с просьбой обсудить актуальные события в Грузии на предстоящем заседании Евросовета, несмотря на отсутствие этого вопроса в повестке дня», — говорится в официальном заявлении.

16 апреля люди собрались у служебного входа в парламент Грузии, где рассматривался проект закона об иностранных агентах.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал закон об иностранных агентах Грузии несовместимым с планами республики по вхождению в ЕС.

Отмечается, что голосование по законопроекту об иноагентах в Грузии перенесено на 17 апреля.

Ранее оператор «Рустави-2» пострадал при разгоне митинга в Тбилиси.