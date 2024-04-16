На Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черниговской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога была объявлена в 14:38 мск.

Утром 16 апреля сообщалось, что в подконтрольных Украине районах Херсонской области объекты инфраструктуры получили повреждения. В ночь на 16 апреля в подконтрольных Украине районах Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Также взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Владимир Зеленский не увидел шансов на победу Украины без помощи США.