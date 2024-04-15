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Во Франции сочли чепухой готовность половины жителей страны воевать за Украину

Филиппо назвал чепухой данные о 51 проценте французов, готовых воевать за Киев

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Alexis Sciard/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал результаты опроса, согласно которым больше половины молодых граждан страны готовы отправиться на Украину. Об этом политик написал в соцсети X.

«Они манипулируют общественным мнением», — отметил Филиппо.

Он усомнился в достоверности опроса и назвал его результаты «поразительными». По мнению Филиппо, данные о том, что 51 процент молодых жителей Франции готовы идти и воевать на Украине — это чепуха.

Политик призвал разобраться с этим фальшивым опросом и с тем, как СМИ использовали недостоверную информацию для своих провоенных целей.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон превратился «из голубя в ястреба» из-за украинского вопроса. В феврале глава государства сообщил, что ЕС договорился создать девятую коалицию для глубоких ударов — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия.

Ранее Макрон высказался об изменении мирового порядка.

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