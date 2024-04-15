В Госдуме французских наемников назвали приоритетной целью российских военных

Наемники из Франции в рядах украинской армии являются приоритетной целью для российских военных. Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

По его мнению, французские власти, которые санкционировали отправку военных на Украину, не смогут добиться успеха.

«Президент Франции Эммануэль Макрон в итоге сам упадет в яму, которую так усиленно старается вырыть для России», — сказал Шеремет.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС Российской Федерации ударили по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном им городе Славянск, где могли находиться французские наемники.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что в Славянск прибыла первая группа из ста военных Французского Иностранного легиона, среди которых есть специалисты по артиллерийской разведке и инженерная группа, специализация которой — фортификация и строительство полевых укреплений. Военные третьего полка легиона до этого прибыли в расположение 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Ранее Россия узнала об участии шведских наемников в конфликте на Украине.