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Российские войска нанесли удар по складам техники и боеприпасов ВСУ

Рогов: ВС РФ нанесли удар по складам техники и боеприпасов ВСУ в селе Чкалово

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) ударили по складам техники и боеприпасов в селе Чкалово Днепропетровской области. Об этом сообщает глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Он заявил, что склады с боеприпасами и скопление военной техники использовались для обстрела Энергодара и Каменско-Днепровского района Запорожской области. Рогов отметил, что после удара была слышна повторная детонация, а к месту скопления украинских солдат направились кареты скорой помощи.

Вечером 14 апреля Рогов рассказал, что Вооруженные силы России улучшили свои позиции в селе Работино и в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области.

До этого стало известно, что ВС РФ смогли уничтожить до 55 украинских военных, а также технику противника на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что украинцы выстроились в очередь в консульстве в Варшаве из-за мобилизации.

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