Над акваторией Черного моря уничтожили украинские БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 06.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уничтожено пять украинских БПЛА над акваторией Черного моря.

13 апреля Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки российские средства ПВО нейтрализовали 222 украинских беспилотных летательных аппарата.

По данным ведомства, российская армия уничтожила восемь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Vampire», а также управляемую авиационную бомбу JDAM американского производства.

Помимо того, усилиями оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ нанесено поражение живой силе и оборонной технике украинской армии в 112 районах.

Ранее российские войска нанесли удар по подстанции в Харькове.