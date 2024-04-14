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Йеменские хуситы выпустили десятки беспилотников по югу Израиля

РИА Новости: хуситы из Йемена атаковали дронами город Эйлат на юге Израиля

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Khaled Abdullah/Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» поддержали атаку Ирана по Израилю и выпустили по израильскому городу Эйлат десятки своих беспилотников. Об этом сообщил РИА Новости источник в «Ансар Алла».

По его словам, ВВС движения запустили десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Эйлата, их запуск производился по нескольким направлениям. Это было сделано, чтобы беспилотники не могли отследить и перехватить до того момента, как они достигнут своих целей.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что 13 апреля Иран запустил по Израилю более 200 ракет и беспилотных летательных аппаратов. Большая часть целей была перехвачена, пострадал как минимум один человек. Представитель ведомства отметил, что одна военная база получила незначительный ущерб в результате атаки.

После атаки Израиль запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Ранее в Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем.

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