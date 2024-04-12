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Генерал рассказал, сколько военных ежедневно заступают на дежурство для защиты городов

Замглавкома ВКС: более 3 тысяч зенитчиков обеспечивают мирное небо над РФ

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РИА Новости

Каждый день на боевое дежурство для обеспечения защиты неба над городами России заступают более трех тысяч военнослужащих войск противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда», принадлежащей Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Для обеспечения мирного неба над городами страны ежедневно на боевое дежурство заступают более 3 000 военнослужащих», — цитирует Семенова агентство.

9 апреля Минобороны России заявило, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов.

6 апреля ведомство сообщало, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников, а также шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что первые российские истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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