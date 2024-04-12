Генерал рассказал, сколько военных ежедневно заступают на дежурство для защиты городов

Каждый день на боевое дежурство для обеспечения защиты неба над городами России заступают более трех тысяч военнослужащих войск противоракетной обороны (ПРО) и противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Семенов в интервью газете «Красная звезда», принадлежащей Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Для обеспечения мирного неба над городами страны ежедневно на боевое дежурство заступают более 3 000 военнослужащих», — цитирует Семенова агентство.

9 апреля Минобороны России заявило, что средствами противовоздушной обороны были сбиты 236 украинских беспилотных летательных аппаратов.

6 апреля ведомство сообщало, что за последние сутки средства ПВО уничтожили 205 украинских беспилотников, а также шесть реактивных снарядов от комплексов HIMARS и «Ураган».

Ранее сообщалось, что первые российские истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.