Стало известно об ударе по украинскому городу Бурштын

По городу Бурштын на западе Украины, где расположена ТЭЦ, питающая энергией Ивано-Франковскую область и другие регионы страны, был нанесен удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

»Ивано-Франковск получил новый прилет в городе Бурштын», — говорится в сообщении.

По его словам, город известен своей ТЭЦ, которая «обеспечивает электроэнергией не только Ивано-Франковскую, но и соседние области».

До этого издание «Бабель» сообщило, что за минувшую ночь в Харькове, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях Украины были зафиксированы повреждения. В ночь на 11 апреля на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.