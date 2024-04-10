В Одессе произошел мощный взрыв

На юге Украины — в Одессе — произошел взрыв . Об этом написало украинское издание «Страна».

Подробностей о ЧП на текущий момент нет.

Недавно на Украине сразу в нескольких регионах объявили воздушную тревогу. На текущий момент она действует в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях.

Сегодня днем в Одесской области из-за обстрела была повреждена автозаправочная станция.

9 апреля в Одесской области был поврежден инфраструктурный объект.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на товарищей из Одесской области сообщил, что недалеко от административного центра региона зафиксировали прилет. Как рассказали местные жители, снаряд упал в районе населенного пункта Авангард — именно здесь располагаются украинские системы ПВО.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее глава МИД Украины Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.