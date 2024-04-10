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Военкор сообщил о смерти офицера пресс-центра МО РФ при обстреле команды «Вести Луганск»

Военкор Коц: офицер пресс-центра МО РФ Половодов погиб при обстреле журналистов в ЛНР

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Кадр из сюжета «Вести Луганск»

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что воронежский журналист, офицер пресс-центра Минобороны России Евгений Половодов погиб при обстреле журналистов «Вести Луганск», которых он сопровождал.

«Во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганск» был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск «Запад» Женя Половодов», — написал Коц.

Военкор назвал погибшего веселым и очень инициативным, — «по нашим временам, не часто встречается».

С первых дней СВО Половодов организовывал работу журналистов в составе пресс-центра Западной группировки российских войск.

Половодову было 33 года, у него остались мама, жена и маленький сын.

10 апреля оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ в районе города Кременной. По ним выпустили три снаряда. Ранение получил оператор Денис Шум, его госпитализировали в Луганск.

Ранее корреспондент заявил, что дрон ВСУ преследовал раненых российских журналистов.

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