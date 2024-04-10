В НАТО оценили выполнение Украиной условий по членству в альянсе

Командующий объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи заявил, что Украина пока не выполнила условия, необходимые для вступления в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

«Политика НАТО, согласованная между 32 странами, заключается в том, что когда придет время и все союзники согласятся, Украина станет членом альянса», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что данные условия не выполнены.

До этого секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявлял, что НАТО де-факто является стороной конфликта на Украине, по его словам, Североатлантический альянс активно участвует в организации обстрелов российских территорий. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Российская Федерация готова к любому развитию событий с НАТО в связи с возможной отправкой западных войск на Украину.

Ранее Столтенберг призвал страны НАТО срочно поставить Украине системы ПВО и боеприпасы.