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На Украине прокомментировали информацию о планах по мобилизации женщин

СНБО Украины сообщило об отсутствии планов по мобилизации женщин

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Inna Varenytsia/Reuters

Мобилизация женщин на Украине не стоит на повестке дня. Об это сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Днем 10 апреля издание The Times со ссылкой на советника по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками ВСУ Оксану Григорьеву писало, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы.

«Вопрос мобилизации женщин сегодня не является актуальным и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовать в Силы обороны Украины исключительно добровольно», — сказано в сообщении.

До этого в Раде предложили штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму до $1,5 тысячи.

Кроме того, Верховная рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных в Вооруженные силы Украины.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца — до 13 мая 2024 года.

Ранее на Украине поддержали проект о лишении свободы за уклонение от медкомиссии в военкоматах.

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