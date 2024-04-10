Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Раде предложили штрафовать за уклонение от мобилизации

В Раде предложили штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму до $1,5 тысячи

close
100%
РИА «Новости»

Принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от $385 до $1,5 тысячи. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что за уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч — 25 тысяч гривен ($436 – $641). Для чиновников штраф составит 34 тысячи — 59,5 тысячи гривен ($872 – $1,5 тысячи).

До этого сообщалось, что Верховная рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

10 апреля советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева заявила, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. По ее словам, Украина должна покончить со своим «старомодным менталитетом» в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу в израильском стиле.

Ранее на Украине ограничили право на вождение для уклонистов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами