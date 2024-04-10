В Раде предложили штрафовать за уклонение от мобилизации

Принятый на Украине в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за военные правонарушения предлагает штрафовать за уклонение от мобилизации на сумму от $385 до $1,5 тысячи. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что за уклонение от мобилизации украинцев предлагают штрафовать на 17 тысяч — 25 тысяч гривен ($436 – $641). Для чиновников штраф составит 34 тысячи — 59,5 тысячи гривен ($872 – $1,5 тысячи).

До этого сообщалось, что Верховная рада приняла за основу (в первом чтении) законопроект, который позволяет мобилизовать осужденных в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

10 апреля советник по гендерным вопросам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Оксана Григорьева заявила, что стране нужно подготовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. По ее словам, Украина должна покончить со своим «старомодным менталитетом» в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу в израильском стиле.

Ранее на Украине ограничили право на вождение для уклонистов.