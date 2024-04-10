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Минобороны РФ раскрыло количество сбитых французских авиабомб и беспилотников за сутки

Минобороны: ПВО России сбила три французские авиабомбы Hammer и 172 БПЛА ВСУ

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Depositphotos

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 172 беспилотных летательных аппарата и три авиабомбы Hammer французского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны РФ в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«За сутки сбиты 172 украинских беспилотника, три авиационные управляемые бомбы Hammer и два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Минобороны РФ сообщило, что ВС Российской Федерации удалось улучшить тактическое положение на поле боя на Авдеевском направлении, украинская армия лишилась на указанном направлении до 395 солдат.

Кроме того, отметили в министерстве, армия России успешно отразила 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новобахмутовка, Водяное, Бердычи и Уманское в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Минобороны России сообщило об улучшении позиций ВС РФ на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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Операция на Украине
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