Российский пистолет-пулемет сумел пройти рекордный тест с грязью в стволе

Пистолет-пулемет ПП-2000 российского производства продемонстрировал рекордную эффективность во время испытаний: он продолжал стрелять с грязью внутри и после того, как его переехала машина. Кадры с испытанием оружия опубликовал Telegram-канал госкорпорации «Ростех».

Краш-тест ПП-2000 специалисты «Ростеха» провели в рамках проекта «Наш Краш». Пистолет-пулемет, произведенный в Тульском конструкторском бюро приборостроения бросали на лед, роняли в лужи, закапывали в глину и грязь, которая в итоге забилась в ствол и ствольную коробку. Затем оружие переехали на внедорожнике и сумели после этого отстрелять из него более 400 патронов.

Авторы ролика признались, что перепробовали все доступные способы, чтобы окончательно вывести из строя ПП-2000, однако так и не смогли этого сделать.

До этого о новых пистолетах-пулеметах положительно высказались летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России. Они назвали его компактным, имеющим хорошую кучность стрельбы и более убойным, чем пистолет.

Ранее сообщалось, что армия России получила модернизированные «Акации» и «Мста-С».