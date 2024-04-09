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В центре Донецка зафиксирован обстрел

Мэр Донецка Кулемзин доложил об обстреле центра города

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Alexander Ermochenko/Reuters

В центре Донецка зафиксирован обстрел. Об этом заявил городской мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Центр Донецка шумно!» — написал градоначальник (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Иной дополнительной информации пока не приводится.

В конце марта Кулемзин заявлял, что в Пролетарском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть повреждения более 10 многоквартирных домов, в школе и центре юношеского творчества.

Как позднее написал мэр, один мирный житель пострадал в результате подрыва противопехотной мины «Лепесток» в Петровском районе города.

В начале апреля представительство Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в ДНР сообщало, что ВСУ за минуту выпустили семь снарядов по Киевскому району Донецка.

Ранее Бастрыкин поручил выявить всех виновных в обстреле рынка в Донецке.

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