Вооруженные силы РФ улучшили тактическое положение на Авдеевском направлении и отбили контратаки украинских войск. Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, войска группировки «Центр» отразили 11 контратак штурмовиков 25-й воздушно-десантной, 68-й, 71-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й и 115-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Первомайского, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.

Отмечается, что противник потерял до 240 военнослужащих, один танк, три бронемашины, 11 автомобилей, две САУ «Paladin» и три гаубицы: М777, «Мста-Б» и Д-30.

В Минобороны сообщили, что украинская армия в течение суток лишилась в общей сложности до 930 человек на всех направлениях зоны проведения специальной военной операции.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что российские войска заняли населенный пункт Первомайское (ДНР) на Авдеевском направлении.

Ранее российские конструкторы представили противодроновое ружье «Степашка».