В ВСУ заявили, что при проведении мобилизации на Украине нельзя будет «отсидеться»

Командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк призвал украинцев оставить эмоции и осознать, что никому в стране не удастся отсидеться во время проведения мобилизации. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, чем больше украинцев вступят в ряды ВСУ, тем меньше шансов будет у России реализовать свои планы.

«Вот почему я призываю украинцы оставлять эмоции, не поддаваться провокациям. Необходимо осознать, что отсидеться никому не удастся. Ведь на кону – судьба страны, судьба нашей нации. Россия никого не оставит в покое. Ни тех, кто спрятался, ни тех, кто предал Украину», — заявил Павлюк (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

До этого экс-замначальника генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Романенко в интервью заявил, что в стране необходимо мобилизовать всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. По его мнению, через фронт должны пройти все военные силы обороны Украины.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.