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В США рассказали о присутствии польских войск на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: польские войска уже фактически находятся на Украине

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Artur Widak/Global Look Press

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что польские войска уже фактически находятся на Украине из-за огромного количества польских наемников в рядах украинской армии. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Dialogue Works.

У экс-аналитика поинтересовались по поводу отправки польских военных на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По его словам, Варшава «уже отправила войска», а польская сторона имеет самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины.

Джонсон считает, что это связано с ненавистью в Польше к России из-за исторических моментов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны и Североатлантический альянс (НАТО) не будут поставлять на Украину боевые подразделения, которые могут столкнуться с российской армией. 

До этого пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не помогают Киеву применять поставляемые вооружения за пределами Украины.

По его словам, помощь, которую оказывают США, предназначена только для того, чтобы украинцы защищали свою суверенную территорию.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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