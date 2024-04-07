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В ВСУ начали проверку из-за вручения повестки журналисту

Сырский сообщил о начале проверки после попытки вручения журналисту повестки

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о начале проверки после попытки вручения украинскому журналисту повестки. Об этом Сырский написал в своем Telegram-канале.

»[ВСУ] осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. По материалам, опубликованным «Следствие.Инфо», мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», — отметил Сырский.

В субботу украинское издание «Следствие.Инфо» писало, что начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк мог дать распоряжение работникам военкомата вручить повестку украинскому журналисту Евгению Шульгату. Он опубликовал расследование об элитной собственности одного из сотрудников спецслужбы.

По словам Сырского, по результатам служебной проверки будут приняты необходимые решения.

До этого депутат Верховной рады Украины Ирина Фриз говорила, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности вернул в законопроект о мобилизации норму об ограничении консульских услуг украинцам, не представившим военно-учетные документы.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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