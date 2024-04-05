В Энгельсе ранним утром ликвидировали БПЛА

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Об этом она написал в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, по предварительным данным, нет.

3 апреля стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана. Запад оказывал помощь украинским войскам в атаке беспилотника по Татарстану, это позволило БПЛА самолетного типа преодолеть зоны ПВО российской армии. Об этом прессе заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Белгороде кот заслонил хозяйку от осколков.